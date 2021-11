Unisys annonce l'acquisition de l'expert en Unified Endpoint Management Mobinergy

(Boursier.com) — Unisys Corp, entreprise mondiale de solutions informatiques, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Mobinergy, spécialisée dans l'Unified Endpoint Management (UEM). La gestion unifiée des terminaux (UEM, Unified Endpoint Management) centralise la sécurisation et le contrôle des ordinateurs de bureau et portables, des téléphones mobiles et des tablettes sur une même console de manière cohérente et connectée. Unisys finance la transaction avec ses liquidités et le développement des activités de Mobinergy sera réalisé à l'échelle mondiale afin d'étendre les activités UEM.

Mobinergy, présent en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, élargit et améliore l'expertise UEM existante d'Unisys. Le marché de l'UEM est estimé à 3,4 Milliards de dollars en 2020 et devrait croître à un taux de croissance annuel (TCAC) d'environ 32% jusqu'en 2027 selon Grand View Research, Inc.

Mobinergy est la deuxième acquisition annoncée cette année par Unisys dans le domaine des services de gestion de l'environnement de travail. En juin 2021, la société a acquis Unify Square, un fournisseur leader en gestion de l'expérience pour les plateformes sécurisées de collaboration et de communication.