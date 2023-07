Union Pacific : un nouveau management pour relancer le groupe

(Boursier.com) — Union Pacific, le groupe américain de chemin de fer, a résisté tant bien que mal sur le trimestre clos, affichant sur la période un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars soit 2,57$ par titre, contre 1,8 milliard un an plus tôt, ainsi qu'un bénéfice opérationnel de 2,2 milliards de dollars. Les revenus sont ressortis proches des 6 milliards de dollars. Le consensus était de 2,75$ de bénéfice ajusté par action et 6,12 milliards de dollars de revenus. Le groupe a nommé Jim Vena au poste de directeur général et Beth Whited en tant que présidente, ainsi que Mike McCarthy à la tête du conseil d'administration. "Les résultats de ce trimestre ont été impactés par le ralentissement des marchés de consommation, l'inflation, une dépense ponctuelle de main-d'oeuvre et l'augmentation des effectifs", a déclaré Lance Fritz, président-directeur général actuel d'Union Pacific. "Toute l'équipe reste concentrée sur le maintien d'un service solide tout en prenant des mesures pour récupérer la productivité perdue et jeter les bases solides d'un succès futur durable".