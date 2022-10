Union Pacific déraille à Wall Street

(Boursier.com) — Union Pacific, le groupe américain de chemin de fer, a battu le consensus de profit sur le trimestre clos, mais ses perspectives sur certaines métriques sont abaissées. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars et 3,05$ par titre, un bénéfice ajusté par action de 3,19$ et des revenus opérationnels en hausse de 18%. Le bénéfice opérationnel ajusté a grimpé de 13%. L'opérateur ferroviaire a donc dépassé les attentes de bénéfices et revenus au troisième trimestre, avec l'augmentation des prix et des surtaxes de carburant, mais a réduit ses perspectives de cargaison et de rachats d'actions.