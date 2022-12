Union Investment : actif à Lyon

(Boursier.com) — Union Investment a acquis en VEFA, auprès d'Icade Promotion et de Sogeprom, un immeuble de bureaux et commerces d'environ 13.000 m2 dont la livraison est prévue pour le premier trimestre 2025.

Cet investissement au coeur du quartier d'affaires de Lyon Part-Dieu a été effectué pour le compte du fonds UniInstitutional European Real Estate.

Le bâtiment, ex-siège régional de RTE à Lyon Part-Dieu, va faire l'objet d'une réhabilitation complète assortie d'une extension en bois, afin de répondre aux plus hautes normes techniques et environnementales. Conçu par l'agence Hérault Arnod Architectures, l'immeuble disposera d'une surface locative d'environ 13.000 m(2) répartie sur huit étages. Il offrira de nombreux espaces extérieurs dont un roof-top accessible végétalisé, des terrasses à tous les étages et un jardin privatif.

À l'issue des travaux, l'immeuble sera alors conforme à la taxonomie européenne et vise plusieurs certifications et labels : BBCA Performance, HQE Excellent, Ready to OsmoZ et WiredScore Silver.

"Nous avons saisi l'opportunité d'acquérir ce projet nouvelle génération auprès de deux des principaux promoteurs français et sur l'un des marchés locatifs les plus prisés en région. Via un nouveau projet urbain, la métropole et la ville de Lyon ont par ailleurs mis l'accent sur la mixité urbaine et la production de logements neufs à Lyon Part-Dieu. Les espaces de bureaux restructurés et de qualité y seront donc de plus en plus rares" explique Diego Roux, Head of Transactions France chez Union Investment Real Estate.