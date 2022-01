Unilever / Glaxo Consumer Healthcare : l'opération de l'année dès janvier ?

(Boursier.com) — Ce pourrait bien être la bataille financière de ce début d'année. Unilever réfléchirait à relever son offre sur GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, la branche de santé grand public du géant pharmaceutique. La multinationale britannique aurait eu des discussions avec plusieurs banques au sujet d'un financement supplémentaire afin d'améliorer sa dernière offre de 50 milliards de livres (68 milliards de dollars), rejetée par le propriétaire de l'antidouleur Advil et du dentifrice Sensodyne juste avant noël. Selon les sources de 'Bloomberg', le propriétaire de la crème glacée Ben & Jerry's et du savon Dove pourrait également choisir de vendre certains actifs non essentiels du portefeuille de Glaxo, y compris à des sociétés de capital-investissement, afin de réduire la facture.

Confirmant des informations parues dans la presse britannique, GSK a confirmé au cours du week-end avoir reçu trois propositions non sollicitées, conditionnelles et non contraignante pour GSK CH. Toutes ont été rejetées au motif qu'elles sous-évaluaient fondamentalement l'activité et ses perspectives. La branche de santé grand public de GSK est en fait une coentreprise entre GSK (68%) et Pfizer (32%). Le Conseil d'administration de GSK a précisé rester "concentré sur l'exécution de son projet de scission de l'activité Consumer Healthcare, afin de créer une nouvelle société mondiale indépendante de produits de consommation de premier plan qui, sous réserve de l'approbation des actionnaires, devrait être réalisée à la mi-2022". Une IPO semblait jusqu'ici la voie privilégiée par le management de GSK même si ce dernier a souvent répété étudier toutes les options susceptibles d'accroître la valeur pour les actionnaires.

Ce matin, Unilever indique s'être engagé à accélérer la croissance de l'entreprise et à repositionner son portefeuille dans des catégories à plus forte croissance. Pour ce faire, le Conseil a conclu que des acquisitions majeures devraient s'accompagner d'un désinvestissement accéléré des marques et des activités à croissance intrinsèquement plus faible. Cela assurerait un financement et permettrait de compenser les dis-synergies de séparation par des synergies d'acquisition. Si la firme britannique s'engage également à respecter une discipline financière stricte, elle confirme son intérêt pour GSK Consumer Health, qu'elle juge hautement complémentaire, avec un bon potentiel de synergies et un certain nombre de voies pour se développer : "nous pensons qu'il s'agirait d'une combinaison attrayante et synergique pour les actionnaires d'Unilever, qui apporterait également de la valeur et de la certitude aux actionnaires de GSK et de Pfizer".

Une telle opération, qui constituerait la plus grosse à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie, transformerait Unilever en un géant des produits de beauté et de soin, à l'assaut direct de leaders comme Estee Lauder et L'Oréal. Reste désormais à convaincre GSK.