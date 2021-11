Unilever : CVC Capital Partners s'offre les marques de thé Lipton et PG Tips

(Boursier.com) — Comme pressenti, Unilever va céder ses principaux actifs dans le thé (marques Lipton et PG Tips) à CVC Capital Partners dans le cadre d'une transaction qui valorise l'entité vendue 4,5 milliards d'euros (hors dette et cash). Le géant anglo-saxon cherche depuis plusieurs années à s'adapter au changement de consommation des plus jeunes qui abandonnent progressivement le thé au profit du café et des boissons chaudes à base de plantes.

"L'évolution de notre portefeuille vers des espaces à plus forte croissance est un élément important de notre stratégie de croissance", a déclaré le directeur général d'Unilever, Alan Jope. "Notre décision de vendre ekaterra démontre de nouveaux progrès dans la réalisation de nos plans".

Ekaterra, la division cédée, possède un portefeuille de 34 marques, dont Pukka, T2 et TAZO, et a généré environ 2 milliards d'euros de revenus l'année dernière, selon la société. Unilever a précisé qu'il prévoyait de conclure l'opération au cours du deuxième semestre 2022.