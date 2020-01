Unilever : coup de pouce apprécié

(Boursier.com) — Nestlé reste quasiment stable en Bourse de Zürich ce vendredi sur les 108 CHF, tandis que, côté brokers, Jefferies arbitre désormais le dossier au profit de l'anglo-néerlandais Unilever dans le secteur des biens de grande consommation après sa baisse boursière récente... Le titre Unilever avait en effet accusé le coup en fin d'année dernière en Bourse d'Amsterdam après un double avertissement sur ses ventes... Le géant anglo-néerlandais des biens de consommation a indiqué que la croissance sous-jacente de son chiffre d'affaires serait légèrement inférieure à sa guidance de moyen terme cette année (entre 3 et 5%) et dans le bas de fourchette de celle-ci en 2020. Le groupe évoquait des difficultés sur certains marchés, notamment le ralentissement économique en Asie du Sud, l'un des plus importants marchés d'Unilever, et des conditions commerciales en Afrique de l'Ouest qui restent délicates.

"L'environnement commercial dans les marchés développés continue d'être difficile et, bien qu'il y ait des signes avant-coureurs d'amélioration de la performance en Amérique du Nord, il faudra du temps pour que la reprise soit complète", a précisé Unilever, qui n'a néanmoins pas touché à sa prévision de bénéfices, marges et liquidités.

Pour RBC, la nouvelle guidance laisse à penser qu'Unilever pourrait enregistrer au quatrième trimestre sa plus faible croissance depuis plus de 10 ans. "La croissance reste notre priorité absolue et nous sommes convaincus que nous avons mis en place la stratégie et les investissements nécessaires pour améliorer notre performance", a expliqué Alan Jope, DG de l'entreprise. Le titre remonte de 1,3% ce vendredi à 51,60 euros à Amsterdam, tandis que Jefferies vise désormais un cours de 59 euros.