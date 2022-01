Unilever a offert 50 milliards de livres pour GSK Consumer Healthcare

(Boursier.com) — Unilever , le colosse de l'agroalimentaire et des produits d'hygiène, a confirmé ce lundi une offre, qui serait d'environ 50 milliards de livres, pour l'acquisition de GSK Consumer Healthcare. GSK (GlaxoSmithKline) a fait état durant le week-end de trois offres sur GSK Consumer Health, sa coentreprise avec Pfizer qu'il détient aux deux tiers, contre 32% pour l'Américain. GSK a repoussé les propositions non sollicitées, jugeant qu'elles sous-évalueraient l'unité. Selon le Financial Times, GSK et Pfizer attendraient plutôt une proposition de 60 milliards de livres pour cette activité commune. Bloomberg croit de son côté savoir qu'Unilever envisagerait une nouvelle offre pour l'unité dédiée aux biens de consommation. Ainsi, Unilever se serait entretenu avec des banques à propos d'un financement additionnel.

La direction et le conseil d'administration d'Unilever "s'engagent à accélérer la croissance de l'entreprise et à repositionner le portefeuille dans des catégories à plus forte croissance. À la suite du signalement de l'intérêt d'Unilever pour GSK Consumer Healthcare, nous présentons aujourd'hui une mise à jour planifiée, définissant l'orientation stratégique que la société poursuit", explique le groupe. GSK Consumer Healthcare serait "un complément stratégique fort". 45% de GSK Consumer Healthcare se trouve dans les soins bucco-dentaires et les VMS, des catégories dans lesquelles Unilever est déjà présent et dispose de capacités substantielles. L'OTC serait une catégorie adjacente attrayante, avec la capacité de combiner l'expertise d'Unilever en matière de consommation et de marque avec les capacités techniques OTC de GSK Consumer Health. L'acquisition créerait une échelle et une plateforme de croissance pour le portefeuille combiné aux États-Unis, en Chine et en Inde, avec de nouvelles opportunités dans d'autres marchés émergents.

"Nous pensons que ce serait une combinaison attrayante et synergique pour les actionnaires d'Unilever, qui apporterait également de la valeur et de la certitude aux actionnaires de GSK et de Pfizer", insiste Unilever.