Unicredit va réduire ses effectifs et choyer ses actionnaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jean Pierre Mustier poursuit la transformation d'Unicredit. Fort du succès du plan 'Transform 2019', le patron de la banque italienne dévoile un nouveau plan d'envergure ('Team 23') qui vise notamment à créer 16 milliards d'euros de valeur pour les actionnaires sur la période 2020-2023. Grâce à un bilan considérablement renforcé et à une gestion des risques toujours disciplinée, le nouveau plan doit ainsi permettre une distribution de capital égale à 40% du bénéfice net sous-jacent entre 2020 et 2022 (30% de dividende et 10% de rachat d'actions), et une distribution de capital égale à 50% du bénéfice net sous-jacent en 2023, (40% de dividende et 10% de rachat de titres).

Pour atteindre ces objectifs, l'établissement transalpin, confronté à une croissance économique lente et aux taux d'intérêt négatifs, va supprimer environ 8.000 emplois, soit près de 9% de ses équipes et fermer 500 agences. Des réductions d'effectifs qui permettront l'économie d'un milliard d'euros.

Alors que Transform 2019 a permis une amélioration soutenue de la rentabilité, avec un RoTE passant de 4% en 2015 à plus de 9% en 2019, le nouveau plan doit permettre d'atteindre un RoTE d'au moins 8% sur la période malgré la hausse de capital exigée par les régulateurs. Le bénéfice net sous-jacent, qui s'élèvera à 4,3 milliards d'euros en 2020, devrait croître à 5 milliards d'euros en 2023 sur la base d'un taux d'imposition sous-jacent compris entre 18 et 20% dans l'ensemble du plan.

Jean Pierre Mustier, Directeur Général d'UniCredit, a déclaré: "Grâce à l'engagement inébranlable de tous les collègues d'UniCredit, nous avons réussi à mener à bien Transform 2019, en dépassant nos objectifs clés et en jetant des bases solides pour notre plan stratégique 2020-23, Team 23. Cela prouve que nous savons comment exécuter dans n'importe quel environnement macro. "Grâce à nos actions décisives et à notre concentration sans relâche sur la réduction des risques et le renforcement du bilan, UniCredit dispose aujourd'hui d'une base de capital solide. Compte tenu du succès de Transformation 2019, nous prévoyons porter à 40% la distribution de notre capital en 2019, soit le double de l'objectif initial du plan, y compris un rachat d'actions proposé de 10%".