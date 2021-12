UniCredit va choyer ses actionnaires, l'action s'envole

(Boursier.com) — UniCredit est la star du jour en Europe. Le titre de la banque italienne bondit de 10% à 12,8 euros à la mi-journée à Milan, les investisseurs saluant la présentation du nouveau plan stratégique à trois ans de l'établissement financier. La promesse d'au moins 16 milliards d'euros de retour aux actionnaires sur la période 2021-2024, sous forme de dividendes et de rachats d'actions, est particulièrement appréciée.

Le groupe, dirigé par Andrea Orcel depuis avril dernier, table sur une croissance de son bénéfice net de 10% par an en moyenne d'ici 2024, qui porterait ses profits à plus de 4,5 milliards d'euros cette année-là, en misant sur la croissance des commissions pour accroître ses revenus. Le prêteur vise également un rendement des capitaux propres tangibles de 10% à cet horizon, contre 7,9% pour les neuf premiers mois de cette année.

UniCredit "poursuit un modèle d'allègement du capital en intégrant la durabilité", a déclaré le dirigeant. "Avec cette stratégie, nous offrirons des rendements aux actionnaires sensiblement plus élevés et croissants tout en développant notre activité et en maintenant la solidité du capital". La performance d'UniCredit au cours des trois prochaines années reposera sur "trois leviers interconnectés", à savoir l'efficacité des coûts, l'allocation optimale du capital et une croissance annuelle des revenus d'environ 2%. Dans le détail, UniCredit se concentrera sur les produits d'assurance et de gestion d'actifs pour les particuliers et sur le conseil aux entreprises afin d'augmenter les frais annuels de 4%.