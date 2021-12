UniCredit supprimerait 3.000 emplois supplémentaires

(Boursier.com) — UniCredit pourrait supprimer 3.000 emplois supplémentaires dans le cadre de son nouveau plan stratégique. La banque italienne ciblerait principalement des réductions de postes dans son 'corporate center' où elle cherche à réduire la bureaucratie et les doublons, ont déclaré à 'Bloomberg' des sources proches de l'établissement financier. Les chiffres définitifs sont en cours d'examen et pourraient encore évoluer. Les coupes seraient effectuées en Italie et à l'étranger.

Cette nouvelle réduction d'effectifs viendrait s'ajouter aux quelque 3.900 suppressions d'emplois qui doivent encore être mises en oeuvre dans le cadre du précédent plan stratégique de la banque et qui ont déjà été convenues avec les syndicats et les employés. UniCredit, qui opère dans 13 pays européens, comptait environ 87.000 employés à la fin du mois de septembre. En Italie, les licenciements se feront sur une base volontaire et seront facilités par de généreuses politiques de préretraite et d'accompagnement, précisent les sources de l'agence, ajoutant que certaines embauches sont également prévues. Plusieurs centaines de postes dans les centres internationaux de la banque, de New York à Tokyo, seront également éliminés.

L'objectif principal du nouveau patron de l'établissement serait de générer des rendements durables plus élevés. Le PDG devrait augmenter la politique actuelle de dividendes de la banque et se concentrer sur des produits plus lucratifs et des activités à faible intensité de capital, selon les personnes interrogées par l'agence. Il chercherait également à réduire le nombre d'accords avec ses partenaires pour distribuer des produits d'assurance.

Andrea Orcel, à la tête d'Unicredit depuis la mi-avril, dévoilera le nouveau business plan de la banque la semaine prochaine. Depuis son arrivée, l'ancien banquier d'affaires chez UBS a réorganisé les activités régionales et remanié les cadres supérieurs pour réduire la complexité du groupe. Il a également renoncé au rachat de la Banca Monte dei Paschi di Siena après six mois de négociations avec le gouvernement, car les conditions du sauvetage du prêteur en difficulté n'étaient pas remplies.