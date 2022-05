UniCredit : négocierait la vente de ses activités en Russie

(Boursier.com) — UniCredit mène des pourparlers préliminaires en vue d'une éventuelle vente de ses activités en Russie après avoir été approchée par plusieurs potentiels acheteurs non sollicités. Selon les traditionnelles sources proches du dossier de 'Bloomberg', des institutions financières ainsi que des entreprises souhaitant obtenir une licence bancaire en Russie se sont manifestées auprès de la société transalpine. La deuxième banque italienne envisagerait également d'autres options qu'une vente pure et simple, selon les sources de l'agence.

Le mois dernier, l'administrateur délégué du groupe, Andrea Orcel, a déclaré qu'UniCredit avait engagé un examen en urgence de ses activités en Russie et pourrait décider de se retirer du pays en raison de l'invasion russe en Ukraine : "nous envisageons une sortie, mais nous devons évidemment tenir compte de la complexité et des conséquences de ce que nous faisons là-bas". Le dirigeant cherche à tirer le meilleur parti de toute transaction et exclut tout accord qui impliquerait une nouvelle atteinte aux réserves de capital de la banque, ont précisé les sources.

UniCredit a enregistré des charges de près de 2 milliards d'euros sur ses activités en Russie au premier trimestre, après avoir constitué 1,3 milliard d'euros de provisions au cours de la période et déprécié la valeur de ses activités locales d'environ 600 millions d'euros.