UniCredit : l'avenir de Jean-Pierre Mustier en question

(Boursier.com) — Jean -Pierre Mustier vit-il ses dernières semaines à la tête d'UniCredit ? Le dirigeant français et le Conseil d'administration ne seraient plus sur la même longueur d'onde. Selon plusieurs bruits de couloir apparus au cours du week-end, les tensions entre les deux parties se concentrent sur une éventuelle offre sur Monte dei Paschi di Siena et sur un projet de scission des actifs italiens et étrangers d'UniCredit.

Citant plusieurs sources proches de la banque transalpine, 'Reuters' et 'Bloomberg' indiquent que Jean Pierre Mustier souhaiterait davantage voir l'établissement se concentrer sur sa croissance organique plutôt que sur la consolidation du marché bancaire italien. Le dirigeant souhaiterait également accroître la rémunération des actionnaires mais cette stratégie se heurte à l'interdiction temporaire de verser des dividendes dans un contexte de pandémie de coronavirus.

Le Trésor italien cherche à trouver un moyen de persuader UniCredit de reprendre Monte Paschi, dont l'Etat détient 68% depuis son renflouement en 2017. La nomination de Pier Carlo Padoan, ministre italien des finances entre 2014 et 2018 et architecte du sauvetage de Paschi, en tant que prochain président d'UniCredit devait ouvrir la voie à une telle reprise, selon les sources de Bloomberg.

Les discussions sur la stratégie et la gouvernance de la banque - y compris la direction de M.Mustier dont le mandat s'achève au printemps prochain - devraient se poursuivre cette semaine. Sous la houlette de Jean-Pierre Mustier, UniCredit a connu un spectaculaire redressement, réduisant fortement sa dette et accélérant l'assainissement du bilan de l'établissement financier. Le patron français a décliné il y a quelques mois une approche de HSBC, préférant se concentrer sur l'élaboration du nouveau plan stratégique d'UniCredit, que la direction devrait dévoiler au marché au deuxième trimestre 2021.

UniCredit perd près de 5% à Milan ce lundi matin.