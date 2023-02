UniCredit : l'activité paiements fait parler

(Boursier.com) — Ça bouge à nouveau dans les paiements en Europe. UniCredit envisage diverses options stratégiques pour sa branche de paiements, y compris des coentreprises potentielles pour stimuler l'activité et augmenter les revenus de la division. Citant des personnes connaissant le sujet, 'Bloomberg' précise que la deuxième plus grande banque italienne pourrait s'associer à des entreprises européennes ou américaines qui fournissent des services de paiement, mais envisage également des accords et des partenariats pour des segments commerciaux spécifiques de l'activité. Les délibérations sont à un stade précoce et pourraient tomber à l'eau.

L'activité de paiement d'UniCredit offre une large gamme de services, de l'acquisition de commerçants (merchant-acquiring), aux cartes de crédit en passant par le traitement des paiements. L'industrie européenne des paiements est dans une phase de consolidation rapide, avec des banques à la recherche de partenaires et des acteurs spécialisés tels que Nexi ou Worldline qui montent en puissance.

Cette information tombe alors que le DG de l'établissement milanais, Andrea Orcel, s'efforce de rationaliser le prêteur, en réduisant ses coûts et en augmentant ses revenus, tout en offrant l'un des plus gros retours aux actionnaires d'Europe.