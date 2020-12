UniCredit : Jean-Pierre Mustier va quitter le navire

UniCredit : Jean-Pierre Mustier va quitter le navire







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les spéculations autour de l'avenir de Jean-Pierre Mustier à la tête d'UniCredit n'auront pas duré bien longtemps. La banque italienne a annoncé hier soir que son administrateur délégué quittera son poste à la fin de son mandat, en avril prochain, en même temps que l'ensemble du Conseil.

"À la suite de la mise en oeuvre réussie du plan stratégique Transform 2019, M. Mustier aura achevé, d'ici la fin de ce mandat, une vaste réorganisation du groupe qui l'a considérablement renforcé tant financièrement qu'opérationnellement et a permis à UniCredit de rester en position de force face aux bouleversements économiques sans précédent liés à la COVID-19. Avec la nomination du professeur Pier Carlo Padoan comme président désigné, les travaux sur la future composition du conseil d'administration peuvent maintenant être entamés. M. Mustier restera à son poste pour assurer une transition en douceur, soit jusqu'à la fin de son mandat, soit jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé", a précisé UniCredit.

Le Français, qui avait pris la tête du groupe transalpin en juillet 2016 après avoir occupé le poste de directeur général adjoint et dirigé la banque de financement et d'investissement (2011-2015), n'était plus sur la même longueur d'onde que le Conseil d'administration. "Au cours des derniers mois, il est devenu évident que la stratégie de l'équipe 23 et ses piliers fondamentaux ne correspondent plus à la pensée actuelle du conseil d'administration. J'ai donc décidé de me retirer du groupe à la fin de mon mandat en avril 2021, pour permettre au nouveau conseil d'administration d'élaborer une stratégie future", a déclaré le dirigeant.

Reste désormais à UniCredit à trouver un remplaçant à celui qui aura permis au groupe de retrouver une seconde jeunesse via la levée de plus de 13 milliards d'euros d'argent frais, une forte réduction des coûts et diverses cessions d'actifs. Selon la presse italienne, Victor Massiah, ancien PDG d'UBI Banca, et Bernardo Mingrone, directeur financier de Nexi, font partie des favoris à la succession du Français.

De son côté, Jean-Pierre Mustier, qui avait décliné il y a quelques mois une approche de HSBC, préférant se concentrer sur l'élaboration du nouveau plan stratégique d'UniCredit, ne devrait pas tarder à retrouver un poste de dirigeant. Les bruits de couloir à son sujet sont déjà nombreux.