Unibel : vigilant sur l'inflation, mais confiant pour le prochain trimestre

(Boursier.com) — A fin septembre 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Unibel s'établit à 2,567 milliards d'euros, en retrait de -1% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent. L'effet de change défavorable est principalement dû à l'appréciation de l'euro face au dollar US et contribue à la décroissance du chiffre d'affaires à hauteur de 65,8 millions d'euros, soit -2,5%. La croissance organique est résiliente à +1,1%. Hors région Moyen-Orient et Afrique du Nord, elle atteint +4,2%.

Au 3e trimestre 2021, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 877 ME (857 ME au troisième trimestre 2020), traduisant une progression en données publiées de +2,3%. La croissance organique des ventes reste solide à +1,8%, alors que le 3e trimestre de l'exercice 2020 était déjà élevé. Elle a notamment été portée par les très bonnes performances de la marque GoGo squeeZ. Du côté des autres marques coeur, Mini Babybel et Boursin poursuivent leur solide trajectoire de croissance, dans la lignée du premier semestre 2021, soutenues par les marchés d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest. Le groupe Unibel a vu ses parts de marché progresser dans des géographies clés, telles qu'en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord ou encore en Asie, démontrant ainsi la pertinence de sa stratégie de diversification sur ses trois territoires complémentaires, que sont le lait, le fruitier et le végétal, et la grande appréciation de ses produits par le grand public.

"Dans un contexte économique qui reste difficile avec un impact direct sur les tendances de consommation, notre Groupe a su naviguer avec agilité et faire preuve de résilience. Nous observons à fin septembre une progression de nos parts de marché dans des régions dynamiques, clés pour notre avenir, et affichons une croissance organique qui demeure solide. Malgré les incertitudes qui persistent, je suis convaincu de notre capacité à poursuivre notre trajectoire de croissance, soutenus par le dynamisme de l'Amérique du Nord et de la Chine, mais aussi la puissance de nos marques coeur et l'attractivité grandissante de MOM", commente Antoine Fiévet, Président-Directeur Général du Groupe Bel.

Perspectives de résultat 2021

L'environnement économique et financier général demeure difficile, toujours marqué par la volatilité des devises, l'orientation défavorable des prix des matières premières, et une situation économique et géopolitique au Proche et Moyen-Orient et en Afrique du Nord instable. A ces effets déjà identifiés s'ajoutent désormais l'inflation salariale aux États-Unis et la flambée des prix de l'énergie. Néanmoins, le groupe Unibel exprime sa confiance pour le prochain trimestre, convaincu de l'attractivité de son offre en qualité d'acteur majeur du snacking sain, et confirme que sa croissance devrait notamment être soutenue par MOM, ainsi que par des marchés qui demeurent particulièrement dynamiques comme l'Amérique du Nord et la Chine.

En parallèle, le groupe Bel, engagé dans un modèle de croissance durable et responsable, a entrepris de nouvelles actions en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale au cours du trimestre écoulé. En particulier, le Groupe a rejoint le 3e Fonds Carbone Livelihoods (LCF3) lancé par Livelihoods Venture en juin 2021, aux côtés de 13 entreprises et investisseurs financiers. Son objectif est de soutenir les communautés rurales dans leurs efforts pour préserver ou restaurer leurs écosystèmes naturels et améliorer leurs moyens de subsistance via des pratiques agricoles durables. Bel a également réaffirmé ses engagements en matière de préservation de la biodiversité à l'occasion du Congrès mondial de la nature de l'UICN 2020, qui s'est déroulé du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille. A cette occasion, le Groupe a notamment annoncé avoir rejoint le Lab Capital Naturel, une démarche co-portée par le WWF France et la Chaire Comptabilité écologique d'AgroParisTech, avec l'expertise de 5 grands groupes français pour tester des méthodologies de mesure et de conservation de la biodiversité.