Unibel propose un dividende de 9,10 euros par action

(Boursier.com) — Unibel fait part d'une performance financière solide malgré un contexte opérationnel perturbé, avec une croissance organique des ventes de +2,3% portée par les marques coeur, MOM, l'Amérique du Nord et la Chine. Le résultat opérationnel ressort en hausse de 159% à 627 ME du fait de la plus-value enregistrée lors de la cession d'un périmètre comprenant la marque Leerdammer. Le cash-flow opérationnel est de 279 ME, en retrait de -103 ME, traduisant la baisse du résultat opérationnel courant dans un contexte fortement inflationniste.

Le Conseil de Surveillance du 17 mars 2022 a proposé la distribution d'un dividende de 9,10 euros par action, qui sera détaché le 16 mai et versé le 18 mai 2022, après approbation par l'Assemblée générale annuelle convoquée le 12 mai prochain.

Perspectives 2022

"Malgré une demande toujours bien orientée, le début d'année 2022 reste marqué par de très fortes perturbations et un contexte inflationniste qui s'intensifie et qui perdure. Dans le prolongement de ce que nous avons constaté en 2021, les surcoûts sont tels qu'ils ne pourront pas être instantanément absorbés par les hausses de prix de vente et les gains de productivité" commente le groupe.

"Pour autant, le Groupe Unibel a su faire preuve de résilience, assurer une gestion opérationnelle et financière rigoureuse dans la durée, tout en démontrant l'attractivité renouvelée de ses marques coeur, grâce à sa capacité à innover pour répondre aux nouvelles demandes et attentes de ses clients sur tous les marchés, aussi bien dans le laitier, le fruitier que le végétal. Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire, géopolitique et de l'environnement de marché, le Groupe se montre ainsi confiant dans sa capacité à renforcer sa position sur le marché mondial du snacking sain".

Suite à la cession de Bel Shostka Ukraine le 30 septembre 2021, les ventes du groupe sont peu exposées aux conséquences du conflit en Ukraine. Le groupe reste cependant exposé à l'intensification du contexte inflationniste en conséquence de cette crise...

Antoine Fievet, Président-Directeur Général du groupe Bel et membre du Directoire d'Unibel, a déclaré : "L'année 2021 a marqué un tournant dans l'histoire du Groupe. Les choix que nous avons effectués en matière de gouvernance et de renforcement de notre modèle d'entreprise familiale, au coeur de notre succès depuis près de 150 ans, vont nous permettre de poursuivre notre stratégie fondée sur le développement de nos activités sur trois territoires complémentaires, le laitier, le fruitier et le végétal. Les efforts renouvelés dont nous avons fait preuve en matière d'environnement, de social ou encore d'éthique, ont été récompensés par une médaille de platine de l'agence EcoVadis, ce qui fait écho à notre mission, offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous, et à notre volonté d'assurer une croissance économique qui soit fondamentalement responsable. Nous signons ainsi une nouvelle année de performance opérationnelle solide, malgré un environnement économique et financier général qui demeure perturbé. Fiers des avancées majeures que nous avons réalisées et convaincus de leur profonde légitimité, nous entamons 2022 convaincus par la pertinence de notre modèle, unique à bien des égards, et notre capacité à renforcer encore davantage notre position sur le marché mondial du snacking sain."