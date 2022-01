Unibel : mise en oeuvre du retrait obligatoire des actions BEL

(Boursier.com) — Unibel lance la procédure de retrait obligatoire visant les actions Bel SA. A l'issue de l'offre publique de retrait, qui sera suivie d'un retrait obligatoire Unibel, qui est contrôlé directement et indirectement par les familles Fiévet et Sauvin, détient, de concert avec celles-ci et la société par actions simplifiée Société Industrielle Commerciale et de Participation qu'elle contrôle, 6.694.540 actions Bel, représentant 97,41% du capital et au moins 83,33% des droits de vote de Bel.

Unibel a donc l'intention de procéder à la mise en oeuvre du retrait obligatoire. Les 177.795 actions Bel détenues par les actionnaires minoritaires à l'issue de l'Offre Publique de Retrait représentaient 2,59% du capital et au plus 2,58% des droits de vote de la Société, soit moins de 10% du capital et des droits de vote de la société.

Le retrait obligatoire est libellé aux mêmes conditions financières que l'offre publique de retrait, soit 550 euros par action Bel, étant entendu que cette indemnisation sera nette de tous frais.

Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre à compter du 25 janvier, date de radiation des actions Bel du marché réglementé d'Euronext Paris. Celui-ci portera sur la totalité des actions Bel non présentées à l'offre publique de retrait, soit 177.795 actions Bel, et donnera lieu à une indemnisation égale au prix de l'Offre Publique de Retrait (550 euros).

La cotation des actions Bel a été suspendue le 10 janvier, à l'issue de la clôture de l'offre publique de retrait. Le montant total de l'indemnisation sera versé par Unibel, net de tous frais, au plus tard à la date de mise en oeuvre du Retrait Obligatoire, sur un compte bloqué auprès de BNP Paribas Securities Services, qui centralisera les opérations d'indemnisation et auprès duquel les intermédiaires financiers teneurs de comptes ou les actionnaires directement, selon le cas, devront demander l'indemnisation correspondant aux avoirs visés par le Retrait Obligatoire.

Les fonds non affectés correspondant à l'indemnisation des actions Bel seront conservés par BNP Paribas Securities Services pendant une durée de 10 ans à compter de la date de mise en oeuvre du retrait obligatoire, et versés à la Caisse des dépôts et des consignations à l'expiration de ce délai. Ces fonds seront tenus à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat français.