Unibel : les résultats s'améliorent de 15 ME en 2023

(Boursier.com) — Le Groupe Unibel a réalisé, en 2023, un chiffre d'affaires de 3,645 milliards d'euros, en croissance organique de +5,8%. En données publiées, la croissance est de +1,4% par rapport à l'exercice précédent, traduisant d'une part un effet périmètre négatif de -1,8%, correspondant à la cession de la participation de Bel dans la société marocaine Safilait, partiellement compensée par sa prise de participation majoritaire dans la société chinoise Shandong Junjun Cheese, et d'autre part, un effet de change défavorable de -2,6%.

Après une année 2022, durant laquelle le Groupe a subi fortement les conséquences du décalage temporel entre les surcoûts liés aux pressions inflationnistes sur ses achats et leurs répercussions sur les prix de vente, le Groupe a su préserver sa rentabilité en 2023 en accélérant ses efforts de productivité initiés depuis plusieurs années, en passant des hausses de prix nécessaires et justifiées et en arbitrant des opérations d'investissements publi-promotionnels.

Le résultat opérationnel courant atteint 243 millions d'euros, en progression de +26,9% par rapport à l'exercice précédent retraité des effets de cession de l'activité de Safilait Maroc partiellement compensés par la prise de participation majoritaire dans la société chinoise Shandong Junjun Cheese.

La marge opérationnelle courante du Groupe progresse et s'établit à 6,7%. Cette amélioration de la rentabilité est à mettre en regard de la situation particulièrement dégradée de l'année 2022.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 85 ME par rapport à 70 ME en 2022, soit une hausse de 15 ME.

Le Groupe a dégagé en 2023 un free cash-flow de 59 ME, malgré une saisonnalité défavorable de son besoin en fonds de roulement et des frais financiers en hausse sensible. Le Groupe rappelle avoir mis en place en 2022, un programme de titrisation de ses créances commerciales ayant un impact positif de son free cash-flow de 132 ME.

Cotation...

Structure financière robuste

Au 31 décembre 2023, la santé financière du Groupe demeure robuste, avec une dette financière nette de 947 ME (951 ME au 31 décembre 2022). Les capitaux propres du Groupe atteignent 1,376 MdE (1,354 MdE au 31 décembre 2022).

Le niveau de liquidité du Groupe reste élevé avec 633 ME d'excédents de trésorerie et équivalents à fin 2023, ainsi que 550 ME de lignes de crédit non tirées, dont les maturités s'étendent jusqu'en 2028 (et 2029 en cas d'extension).

Le 12 décembre 2023, Bel a par ailleurs réalisé avec succès un placement privé obligataire sustainability-linked sur le marché de l'Euro PP de 135 ME, assorti d'un coupon de 5,50% et venant à échéance en décembre 2030. Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux de Bel et de lui permettre d'allonger la maturité moyenne de ses financements. Le succès de ce placement, réalisé auprès d'investisseurs institutionnels de premier plan, témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit du Groupe.

Perspectives 2024

Le Groupe accélère son développement à l'international. Désormais, plus de 80% de l'activité du groupe est réalisée hors de France.

Malgré une année 2024 qui demeure incertaine, conditionnée aux évolutions de l'inflation, des fortes disparités économiques entre les régions et du contexte géopolitique, le groupe affiche sa confiance dans la poursuite de la croissance de ses activités tant fruitière que fromagère, dans la résilience de ses marques coeur et la poursuite de la forte dynamique de croissance en Asie et en Amérique du Nord.

Le Groupe a su s'adapter pour continuer à déployer une stratégie cohérente et ambitieuse, soutenue par un actionnariat familial visionnaire engagé à long terme et le talent de ses équipes pour renforcer sa position de leader sur le marché mondial du snacking sain.