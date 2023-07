Unibel : Le Résultat net part du Groupe grimpe à 48 ME

(Boursier.com) — Unibel annonce un Chiffre d'affaires semestriel à 1,8 MdE, en croissance organique de 9,1% et en progression de +6,3% en données publiées sur l'ensemble des géographies.

L'accélération de la croissance en Chine se confirme et la tendance est positive en Amérique du Nord. Le groupe note les bonnes performance des marques coeur fromagères, notamment Kiri et Boursin. Bonne dynamique des canaux de distribution e-commerce et Out of Home (OOH).

Une performance financière semestrielle positive, grâce à une gestion responsable de la revalorisation des prix et aux efforts de productivité pour compenser l'inflation : Le Résultat opérationnel est de 103 ME, en progression de +54,7 %. Le Résultat net part du Groupe grimpe à 48 ME, contre 28 ME au premier semestre 2022.