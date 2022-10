Unibel : Le Groupe Bel confirme l'ancrage de la RSE, au coeur de sa stratégie de financement

(Boursier.com) — Bel , premier groupe de l'industrie laitière et 5ème entreprise au monde à avoir volontairement indexé ses lignes de crédit à ses performances de développement durable, accélère et réaffirme son engagement de près de 20 années dans une démarche RSE.

Le 1er septembre 2022, Bel a conclu le refinancement de sa convention de crédit renouvelable multidevises pour un montant de 550 millions d'euros, en introduisant à nouveau des critères à impact environnemental et social. Cette ligne est constituée par un syndicat de 11 banques ou groupes de banques, qui confirment une nouvelle fois leur confiance dans les engagements du Groupe Bel.

La ligne de crédit à impact environnemental et social, accordée au Groupe pour une durée de cinq ans, avec deux années d'extension possible (5 ans + 1 an + 1 an), repose sur l'atteinte de trois objectifs :

Réduire ses émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et 2, dans le cadre de son engagement global Sciences Based Targets +1,5oC ;

Développer des diagnostics carbone et plans d'actions auprès des producteurs de lait ;

Contribuer à une alimentation plus saine sur ses marques coeur à destination des enfants et familles.

Frédéric Médard, Chief Impact Officer de Bel, en charge de la Finance et de la RSE, a déclaré : "Le succès du renouvellement de notre ligne de crédit témoigne de la confiance que nous accordent nos banques partenaires. Ce nouveau financement " à impact " rappelle une fois encore notre volonté de piloter le développement de l'entreprise à la fois au filtre de critères financiers et de critères ESG ambitieux. Il incarne la vision à long terme de notre entreprise familiale. Précurseur dans son secteur, Bel a introduit la RSE dans sa stratégie depuis près de 20 ans pour construire un nouveau modèle alimentaire qui conjugue à la fois responsabilité environnementale, et sociale et rentabilité financière."

Le Groupe Bel fera état de l'avancée de ses objectifs dans son rapport annuel, audité par ses commissaires aux comptes.

Un Financing Framework engagé, en cohérence avec le modèle économique responsable et les enjeux ESG clefs de Bel

Le leadership du Groupe Bel en matière de financement responsable se démontre également avec la mise en place de son Sustainability-Linked Financing Framework.

Ce cadre offre désormais à Bel la possibilité de structurer sous format Sustainability-Linked l'ensemble de ses financements. Cette innovation financière témoigne d'une volonté du Groupe Bel de piloter le développement de l'entreprise en intégrant à la fois de critères financiers et des critères ESG, gage de pérennité de l'entreprise.

Les financements Sustainability-Linked correspondent à tous types d'instruments dont les caractéristiques financières varient selon l'atteinte des objectifs de développement durable en matière Environnementale, Sociale et de Gouvernance d'entreprise retenus pour l'instrument. Les futures opérations de financement pourront donc être indexées sur les objectifs de développement durable du Groupe Bel.

Ce Framework a été évalué de manière indépendante par Moody's ESG Solutions et a bénéficié d'une opinion positive attestant de l'ambition des objectifs fixés.