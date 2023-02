Unibel : le CA ressort à 3.595,1 ME, en forte croissance organique de 13,2%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel d'Unibel ressort à 3.595,1 ME, en forte croissance organique de +13,2%, soutenue par les choix stratégiques du Groupe :

Accélération dans les nouveaux territoires avec une nouvelle année de croissance record de l'activité fruit sur l'ensemble des géographies et de la Chine : 28,5%;

Résilience des marchés matures grâce à une bonne performance des marques Babybel et Boursin et à la forte croissance sur les marchés d'Amérique du Nord de 8,9%.

La progression du chiffre d'affaires annuel en données publiées est de +6,4%, par rapport à une base 2021 intégrant un périmètre comprenant la marque Leerdammer cédé fin septembre à Lactalis.

Le Chiffre d'affaires du 2nd semestre ressort à 1.912,4 ME, en progression organique de +15,3%.

Cécile Béliot, Directrice Générale du groupe Bel, a déclaré : "Dans un contexte de crise inédit, le groupe Bel enregistre une forte croissance organique de 13,2% confirmant ainsi son dynamisme sur ses nouveaux territoires de croissance et la résistance des volumes de son activité fromage dans les marchés matures. La gestion responsable des revalorisations tarifaires a permis au groupe Bel de compenser une grande partie de l'inflation mais également de soutenir la bonne performance du groupe. Cela démontre l'attachement des consommateurs pour nos marques iconiques et la confiance de nos partenaires distributeurs, malgré la conjoncture. Ces résultats sont aussi une nouvelle illustration de la pertinence de nos choix stratégiques, notamment le développement de notre catégorie Fruit et notre accélération en Chine et aux US. Face à une situation toujours incertaine, Bel s'appuiera sur la qualité de ses équipes, ses marques populaires, son agilité industrielle et sa solidité financière pour poursuivre sa croissance en restant fidèle à sa mission d'offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous".