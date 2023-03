Unibel : la structure financière reste solide

(Boursier.com) — Après un 1er semestre 2022 négativement impacté par l'effet de décalage dans le temps entre les surcoûts engendrés par les pressions inflationnistes sur les postes d'achats du Groupe et la répercussion de ces surcoûts sur les prix de vente, Unibel a bénéficié au second semestre de la conjugaison des effets de l'accélération des efforts de productivité engagés depuis plusieurs années, des revalorisations tarifaires et des arbitrages sur les opérations d'investissements pour préserver sa rentabilité.

Le résultat opérationnel courant atteint 178 millions d'euros, en légère progression par rapport à l'exercice précédent à périmètre comparable (retraité notamment de l'effet de la cession d'un périmètre comprenant essentiellement la marque Leerdammer en 2021). La marge opérationnelle courante du Groupe a été préservée et s'établit à 5%.

Le résultat financier se dégrade de 4 ME, à -34 ME par rapport à l'exercice précédent, malgré l'effet de change favorable lié à la dévaluation de la livre égyptienne.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 70 ME par rapport à 470 ME en 2021. Ce fort recul s'explique par la plus-value de cession de 466 ME réalisée en 2021 à la suite de la cession d'un périmètre comprenant essentiellement la marque Leerdammer. Retraité de cette plus-value de cession, le résultat net est en progression de 16 ME.

Enfin, le free cash-flow s'élève à 209 ME, malgré les impacts de l'inflation sur le besoin en fonds de roulement et les investissements réalisés.

Au 31 décembre 2022, le groupe Unibel affiche une structure financière saine et solide. Les capitaux propres totaux s'établissent à 1,354 MdE (1,5 MdE au 31 décembre 2021). La dette financière nette s'inscrit à 951 ME, en augmentation par rapport à l'année précédente (807 ME). Cette évolution s'explique principalement par le rachat du solde du capital du Groupe MOM opéré le 29 avril 2022, à hauteur de 17,44% restant des actions ordinaires pour un montant de 208 ME et par les opérations de croissance externe réalisées en Chine et en Inde.

Au 31 décembre 2022, le groupe disposait d'un excédent de trésorerie et équivalents de trésorerie de 596 ME et des lignes de crédit à hauteur de 550 ME de maturité 2027 (2028 et 2029 en cas d'extension), démontrant ainsi une forte liquidité.

10,5 euros de dividende

Le Directoire a proposé la distribution d'un dividende de 10,50 euros par action. Il sera détaché le 22 mai, et versé le 24 mai, après approbation par l'Assemblée générale annuelle convoquée le 16 mai.

Perspectives

Dans la continuité de l'exercice précédent, le début d'année 2023 est marqué par une forte inflation généralisée induisant notamment une flambée des prix de l'énergie et une hausse du coût de la main d'oeuvre. Ce phénomène semble durablement installé dans toutes les régions du monde, engendrant une sensibilité accrue des consommateurs aux prix des produits qu'ils consomment.

Dans cet environnement, le Groupe Unibel entend poursuivre ses efforts pour se développer sur ses trois territoires complémentaires, le lait, le fruit et le végétal.