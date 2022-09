Unibel : Evolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Bruno Schoch quitte ses fonctions de Président et membre du Directoire d'Unibel. En conséquence, le Conseil de surveillance d'Unibel a décidé de nommer Eric de Poncins membre et Président du Directoire avec effet immédiat.

Florian Sauvin, Président du Conseil de surveillance d'Unibel et Antoine Fiévet, membre du Directoire d'Unibel et Président du Conseil d'administration de Bel déclarent : "Nous nous réjouissons de la nomination d'Eric à un moment important de l'histoire du Groupe. Nous souhaitons également remercier Bruno pour sa contribution à la réussite et au développement du Groupe depuis 2003. Il quitte ses fonctions avec un bilan solide sur lequel Eric pourra s'appuyer afin de poursuivre le déploiement de la stratégie du Groupe en étroite collaboration avec les équipes dirigeantes d'Unibel et de Bel".