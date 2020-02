Unibel conforte ses positions concurrentielles

Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Unibel a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 3,403 milliards d'euros en progression de +2,8%, avec une croissance organique de +1%. Celle-ci aurait été de +2% hors impact de la très forte décroissance des marchés du Levant, observée en particulier sur la seconde partie de l'année. La progression du chiffre d'affaires de l'exercice inclut également un effet devise de +1,8% (59 ME), dû essentiellement à l'appréciation du dollar US face à l'euro.

La croissance organique du chiffre d'affaires de l'exercice est portée par les produits de marques, en hausse de +1,7%, grâce en particulier à Mini babybel, Boursin et GogoSqueez.

Le Groupe a conforté ses positions concurrentielles dans toutes ses lignes de produits. Les ventes de produits industriels et sans marques, en repli de -6,6%, ont souffert des prix bas de la crème d'excédent.

Perspectives de résultat 2019

Le plan de transformation initié fin 2018 s'est poursuivi en 2019. Le Groupe est en ligne avec son plan d'économies, lui permettant de réinvestir dans son développement. Grâce aux réductions de coûts et aux efforts de productivité des opérations industrielles opérés, le Groupe confirme qu'il devrait améliorer sensiblement la marge opérationnelle de l'exercice et bénéficier d'une bonne génération de cash, fruit d'une gestion rigoureuse.

Avec son engagement de long terme en faveur d'une alimentation plus saine incarnée par sa nouvelle signature "For all. For good", le Groupe s'inscrit résolument dans un modèle de croissance rentable et responsable.