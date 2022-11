Unibel : Britannia Industries et Bel co-investissent en Inde

(Boursier.com) — Britannia Industries Ltd., leader indien de l'agroalimentaire et Bel, fromager français et acteur majeur du "snacking sain", ont signé un accord pour créer une joint-venture afin d'offrir aux consommateurs indiens une gamme de produits fromagers "de renommée mondiale, nutritifs, délicieux et accessibles". Bel prendra une participation de 49% dans BDPL (Britannia Dairy Private Limited), filiale à 100% de Britannia. L'entité sera ensuite rebaptisée Britannia Bel Foods Private Limited. En unissant leurs forces à travers la JV, le Groupe Bel et Britannia créeront les meilleures conditions pour accélérer le développement du marché naissant du fromage en Inde grâce à la complémentarité stratégique des deux sociétés. Britannia Industries détiendra 51% des parts de la joint-venture, tandis que le Groupe Bel en détiendra 49%.

Britannia est une entreprise centenaire, leader du marché de la boulangerie en Inde, avec un chiffre d'affaires annuel de 140 milliards de roupies. L'entreprise est présente dans deux grandes catégories de collations : la boulangerie et les produits laitiers, avec des marques réputées et emblématiques telles que Good Day, Marie Gold, Milk Bikis et Nutrichoice.