Unibel : Bel et Standing Ovation scellent un partenariat

(Boursier.com) — Bel et Standing Ovation nouent un partenariat exclusif. Bel était déjà rentré au capital de Standing Ovation au cours de sa levée de fond, annoncée en septembre dernier. L'entreprise et la start-up travailleront ensemble à valoriser les caséines, principales protéines du lait, produites grâce à la technologie de Standing Ovation, dans les offres d'alternatives aux fromages de Bel. Ce partenariat représente "un levier compétitif unique pour les deux acteurs". Bel poursuit ainsi sa stratégie d'innovation au service du futur de l'alimentation. Standing Ovation accélère le développement de sa technologie et sa mise en application concrète. Le Groupe Bel fait le choix de s'engager en faveur des protéines du futur, en complémentarité de son offre historique laitière, et de son offre fruitière et végétale. Pour cela, le groupe signe donc un partenariat exclusif dans le domaine des applications fromagères avec la start-up française Standing Ovation.

Standing Ovation a mis au point un procédé novateur de fermentation de précision, qui permet de produire des caséines, d'origine non animale. Ces protéines, en tous points identiques à celles naturellement présentes dans le lait, "offriront toutes les qualités nutritionnelles et les fonctionnalités du fromage et assureront son bon goût traditionnel. Elles ouvrent aussi la voie à des produits à plus faible impact environnemental et plus accessibles". Ensemble, les équipes scientifiques de Bel et Standing Ovation travailleront, au centre de Recherche & Développement de Bel à Vendôme (France), et dans les locaux de Standing Ovation en région parisienne, pour poursuivre les travaux sur les applications de la technologie de Standing Ovation pour certains produits de Bel. Dans le cadre de cette collaboration, Standing Ovation amènera sa capacité à produire des caséines par fermentation et Bel son savoir-faire fromager unique, et sa capacité à intégrer l'innovation dans ses produits et procédés.