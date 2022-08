Unibel : Bel acquiert une participation majoritaire dans la société chinoise Shandong Junjun Cheese Co.

(Boursier.com) — Le Groupe Bel annonce aujourd'hui l'acquisition de 70% du capital social de Shandong Junjun Cheese. Cette participation majoritaire permet à Bel de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion internationale et renforce les ambitions de croissance du Groupe en Chine, avec des capacités de production et d'innovation de pointe.

Sur un marché où Bel vise à prendre une position de leader dans les prochaines années, le Groupe annonce aujourd'hui l'acquisition de 70% de Shandong Junjun Cheese. Grâce à cette opération, Bel se donne les moyens de réaliser et d'accélérer ses ambitions de leadership sur un marché chinois en pleine expansion, et qui prévoit une croissance annuelle à deux chiffres pour les quatre prochaines années.

Shandong Junjun Cheese est basée dans le nord-est de la Chine - la quatrième plus grande zone de production de lait à l'échelle nationale - et opère principalement en tant que co-fabricant doté de fortes ressources financières, industrielles et de R&D. Fondée en 2017, l'entreprise dispose d'un portefeuille de produits composé d'une large gamme de fromages, qui réalisent une croissance annuelle de plus de 100% depuis 2018. L'acquisition réalisée par Bel comprend également les autorisations et licences requises pour exploiter l'usine de Shandong Junjun Cheese.

Cécile Béliot, Directrice Générale du Groupe Bel, a déclaré : "Avec l'acquisition d'une participation majoritaire dans Shandong Junjun Cheese, nous poursuivons notre stratégie de croissance, en élargissant notre portefeuille de produits et en renforçant notre empreinte industrielle. Notre volonté d'accélérer sur de nouveaux territoires est au coeur de cette stratégie de croissance, au même titre que le rééquilibrage de notre portefeuille autour des segments laitiers, fruitiers et végétaux du snacking sain. Nous avons choisi Shandong Junjun Cheese, une entreprise aux capacités industrielles et au potentiel d'innovation conséquents. Cela nous permettra d'augmenter notre influence sur le marché chinois et de rivaliser pour le leadership du marché. Nous accueillons chaleureusement les plus de 300 employés de Shandong Junjun Cheese au sein du Groupe Bel et sommes impatients de développer ensemble notre position avec succès."

Le fondateur de Shandong Junjun Cheese, M. Zhao Lu, a complété par les propos suivants : "Le partenariat avec Bel nous a immédiatement semblé être une approche gagnant-gagnant, avec une culture proche de la nôtre et de fortes synergies. Avec plus de 150 ans d'expérience dans le domaine du fromage, Bel permettra à Shandong Junjun Cheese de poursuivre son développement en renforçant ses capacités de 'R&D' et de production. Parallèlement, notre société contribuera à accélérer le déploiement des produits Bel en Chine grâce à ses installations de R&D et de production de pointe, soutenues par une solide équipe d'experts et d'entrepreneurs."