Unibail-WFD : placement réussi de 750 ME d'obligations

Unibail-WFD : placement réussi de 750 ME d'obligations









(Boursier.com) — Unibail-WFD annonce le placement réussi de 750 ME d'obligations de maturité à 12 ans et d'un coupon fixe de 2%.

L'offre a attiré une forte demande avec un carnet dépassant 1,6 MdE. Le produit net de cette émission sera utilisé à des fins générales d'entreprise, notamment le refinancement de la dette arrivant à échéance en 2020 et l'allongement de la maturité de la dette du Groupe.

Unibail-WFD disposera de 12,7 milliards d'euros de trésorerie et de lignes de crédit non utilisées à la clôture de l'offre obligataire senior.