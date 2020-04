Unibail-WFD : la rémunération des dirigeants revue en baisse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En raison de la pandémie de COVID-19, Unibail-Rodamco-Westfield a mis en place des mesures d'activité partielles dans différents pays pour protéger ses employés, préserver l'emploi dans la mesure du possible et permettre un retour rapide à pleine capacité dès que possible. les conditions de santé et de sécurité le permettent...

En signe de solidarité avec tous les collaborateurs, et avec le plein soutien du Conseil de Surveillance d'URW, le PDG du Groupe, Christophe Cuvillier, le CFO du Groupe, Jaap Tonckens, et tous les membres de la Direction Générale du Groupe ont pris l'initiative de réduire leur rémunération de -25% pour la période pendant laquelle les mesures d'activité partielle seront en place. En reconnaissance de cet effort, les membres du Conseil de Surveillance d'URW ont choisi de réduire leurs honoraires du même pourcentage, et tous les dirigeants des comités de direction du Groupe aux États-Unis et en Europe ont décidé de réduire leurs titres à revenu fixe de -20% au cours de cette période.

La rémunération non versée sera versée pour soutenir les efforts de lutte contre la crise du COVID-19 dans tous les pays où URW opère.