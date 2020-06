Unibail-WFD : Goldman Sachs calme le jeu

Crédit photo © Unibail-Rodamco

(Boursier.com) — Unibail-Rodamco-Westfield redonne 2,5% à 69 euros après son récent gros rebond, alors que le groupe a fait savoir que 65 de ses 90 centres dans le monde étaient désormais rouverts après la levée d'une série de restrictions liées au Covid-19. Avec la réouverture de tous les centres en Espagne ce lundi 8 juin et à Londres le 15 juin, URW prévoit qu'au moins 87% de ses centres (soit environ 80% de la valeur de son portefeuille) seront ouverts d'ici à la mi-juin... Ce chiffre devrait encore augmenter après la confirmation aux Etats-Unis de la fin des restrictions dans d'autres Etats et comtés. 5 des centres encore fermés aux Etats-Unis proposent un service de retrait des achats à l'extérieur du centre.

Si l'activité dans les bars, les restaurants et les cinémas est encore limitée dans de nombreux cas, les centres URW ont enregistré depuis leur réouverture un retour progressif de leur fréquentation, en général à des niveaux supérieurs à ce qui était anticipé... En Allemagne et en Autriche, les centres du Groupe ont rouvert depuis la fin avril/ début mai. La fréquentation y a atteint ou dépassé 80% des niveaux de l'an dernier. La fréquentation des actifs du groupe en République tchèque a également atteint environ 80% des niveaux de 2019 au cours de ces trois dernières semaines. En France, la fréquentation des centres ayant rouvert le 11 mai atteint désormais plus de 60% du niveau de l'an dernier, et jusqu'à 90% à Rennes Alma.

Parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs a abaissé sa recommandation sur Unibail à 'vendre' en ciblant un cours de 44 euros, contre 69 euros précédemment...