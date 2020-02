Unibail-WFD fait mieux que prévu

(Boursier.com) — Le groupe Unibail-WFD a publié un RNRPAA de 12,37 euros par action, au-delà de la fourchette de prévisions qui allait de 12,10 à 12,30 euros pour l'exercice 2019, objectif pourtant revu en hausse à la fin du S1. Ce résultat reflète l'impact en année pleine de l'opération Westfield.

L'ANR par action jumelée ressort à 217,5 euros au 31 décembre 2019. Retraité des 10,15 euros de mise à juste valeur des dettes et instruments financiers et des -10,80 euros de dividendes payés en 2019, l'ANR de continuation est en hausse de +4,55 euros (+2,1%) par rapport au 31 décembre 2018.

Depuis le 7 juin 2018, le groupe a cédé 3,3 MdsE d'actifs de bureaux et de commerce, à un taux de rendement initial net de 4,2% et 5,5%, et une prime sur les dernières valeurs d'expertise de 6,2% et 7,7%. Le 12 février, le groupe a conclu un accord en vue de la cession de 54,2% de ses parts dans un portefeuille de 5 centres commerciaux en France. L'offre, d'un montant de 2 MdsE pour 100% des actifs est en ligne avec les valeurs d'expertise externe de décembre 2018 et correspond à un taux de rendement initial de 4,80%.

Le coût moyen de la dette du groupe s'inscrit à 1,6% et à 3,4% pour la dette en dollars et en livres sterling. Sa maturité moyenne atteint le niveau record de 8,2 années.

Au vu d'une croissance sous-jacente solide, le groupe prévoit pour 2020 un RNRPAA compris entre 11,90 et 12,10 euros.

Pour l'exercice 2019, le groupe proposera un dividende en numéraire de 10,8 euros par action jumelée à l'approbation des assemblées générales d'Unibail-Rodamco-Westfield SE et de WFD Unibail-Rodamco N.V.

"Dans un marché difficile, la qualité des centres du groupe a permis de générer une forte hausse des chiffres d'affaires des commerçants, de +3,7 %. Nous continuerons à mettre en oeuvre notre stratégie de concentration, différenciation et innovation et notre approche rigoureuse d'allocation du capital et de désendettement... La cession annoncée aujourd'hui de 54,2% de nos parts dans un portefeuille de 5 centres commerciaux français porte le total des cessions depuis le 7 juin 2018 à 4,8 MdsE, soit 80% de notre objectif de 6 MdsE. Nous avons également revu à 8,3 MdsE notre portefeuille de développement qui reste un contributeur essentiel à la création de valeur. L'intégration de Westfield progresse conformément au calendrier prévu avec déjà 99 ME de synergies de coûts et de revenus. Le RNRPAA continuera à être impacté à court terme par l'effet des cessions d'actifs. À moyen terme, notre plan à cinq ans fait ressortir une croissance annuelle sous-jacente comprise entre +3% et +5%, permettant de maintenir à l'avenir un dividende d'un minimum de 10,80 euros" a expliqué Christophe Cuvillier, le président du directoire d'Unibail-WFD.