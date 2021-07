Unibail-WFD : encore discuté

(Boursier.com) — Le groupe d'immobilier commercial Unibail-Rodamco-Westfield (URW) recule de 3,8% ce vendredi à 70 euros, alors que le groupe s'attend à ce que l'impact de la pandémie se poursuive au second semestre après avoir accusé un repli de 26% de ses loyers nets semestriels...

Au premier semestre, les loyers nets du groupe ont ainsi reculé à 785 millions d'euros, contre 1,07 milliard d'euros il y a un an. "Le développement de nouveaux variants et les restrictions envisagées pour atténuer leur propagation ajoutent une incertitude supplémentaire pour les activités d'URW", a commenté prudemment le management du groupe.

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a relevé son objectif de cours de 41 à 51 euros sur le dossier.