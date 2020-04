Unibail-WFD annonce le placement de 1,4 MdE d'obligations

Unibail-WFD annonce le placement de 1,4 MdE d'obligations









(Boursier.com) — Unibail-WFD annonce le placement réussi de 1,4 milliard d'euros d'obligations. Le groupe a piloté une émission obligataire senior à deux tranches de 1,4 MdE, renforçant sa position de liquidité via, une opération de 600 ME à 5 ans et à coupon fixe de 2,125% et une autre de 800 ME à 10 ans et coupon fixe de 2,625%.

L'offre a suscité une forte demande, le carnet de commandes dépassant 3,3 Milliards d'euros.

Le produit net de cette émission sera utilisé à des fins pratiques, notamment le refinancement de la dette arrivant à échéance en 2020 et l'allongement de la maturité de la dette du Groupe.

Cette semaine, le groupe a levé un total de 1,9 milliard d'euros pour accroître encore sa large position de liquidité. Après le paiement de l'acompte sur dividende le 26 mars, le groupe disposera de 11 MdsE d'encaisse et de lignes de crédit non tirées à la clôture de l'offre obligataire senior.