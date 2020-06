Unibail-WFD : 87% des centres seront rouverts au 15 juin

Crédit photo © Unibail-Rodamco

(Boursier.com) — Unibail-Rodamco-Westfield (URW) fait savoir que 65 de ses 90 centres dans le monde sont désormais rouverts après la levée d'une série de restrictions liées au Covid-19. Ceci fait suite aux dernières annonces des autorités à Los Angeles le 26 mai et en France le 29 mai. Avec la réouverture de tous les centres en Espagne le 8 juin et à Londres le 15 juin, URW prévoit qu'au moins 87% de ses centres (soit environ 80% de la valeur de son portefeuille) seront ouverts d'ici au 15 juin. Ce chiffre devrait augmenter après la confirmation aux Etats-Unis de la fin des restrictions dans d'autres Etats et comtés. Cinq des centres encore fermés aux Etats-Unis proposent un service de retrait des achats à l'extérieur du centre.

Si l'activité dans les bars, les restaurants et les cinémas est encore limitée dans de nombreux cas, les centres URW ont enregistré depuis leur réouverture un retour progressif de leur fréquentation, en général à des niveaux supérieurs à ce qui était anticipé. En Allemagne et en Autriche, les centres du Groupe ont rouvert depuis fin avril/ début mai. La fréquentation y a atteint ou dépassé 80% des niveaux de l'an dernier. La fréquentation des actifs du Groupe en République tchèque a également atteint environ 80% des niveaux de 2019 au cours de ces trois dernières semaines. En France, la fréquentation des centres ayant rouvert le 11 mai atteint désormais plus de 60% du niveau de l'an dernier, et jusqu'à 90% à Rennes Alma.

Les restrictions concernant les transports en commun devant être progressivement levées à partir du 2 juin, les centres les mieux connectés devraient retrouver une part plus importante de visiteurs "traversants". Dans les centres de région parisienne, qui ont seulement rouvert le 29 ou le 30 mai, la fréquentation du samedi (30 mai) a été encourageante, à 65% des niveaux de 2019.

Bien que les données de chiffres d'affaires des commerçants ne soient pas encore disponibles, les informations remontées par les enseignes témoignent en général de paniers moyens et de taux de conversion plus élevés que la normale, les visiteurs se rendant dans les centres dans l'intention de faire des achats, ce qui laisse augurer d'un impact positif sur les chiffres d'affaires. L'INSEE prévoit ainsi un fort rebond des ventes en France après le déconfinement pour atteindre, selon des articles de presse, des niveaux supérieurs à l'année passée dans de nombreux secteurs.

Au-delà de la Suède et des Pays-Bas, où les restrictions complètes n'ont jamais été mises en oeuvre, les centres du Groupe sont désormais rouverts en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne, en Slovaquie et au Danemark. Après de premières réouvertures en France le 11 mai, tous les centres du Groupe y sont désormais ouverts depuis les 29 et 30 mai, à l'exception de Westfield Forum des Halles et Westfield Les 4 Temps. Aux Etats-Unis, 13 centres ont rouvert en Floride (4), dans le Connecticut (2) et en Californie (7, à Sacramento, San-Diego et Westfield Century City à Los Angeles), tandis que les autres centres du Groupe à Los Angeles ainsi que Old Orchard à Chicago rouvriront à partir du 3 juin. En Espagne, 3 des centres du Groupe sont désormais rouverts (Garbera, Glòries et Bonaire), tandis que les autres devraient ouvrir d'ici au 8 juin. Au Royaume-Uni, la date de réouverture indiquée par le gouvernement est le 15 juin. Les autres centres américains devraient continuer à rouvrir au fil des autorisations des États et comtés.