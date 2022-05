Unibail-Rodamco-Westfield : Xavier Niel monte au capital !

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 19 mai 2022 par l'AMF, complété notamment par un courrier reçu le 20 mai, M. Xavier Niel a déclaré avoir franchi en hausse, le 16 mai 2022, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés par actions simplifiées Rock Investment et NJJ Market qu'il contrôle, les seuils de 25% du capital et des droits de vote de la société Unibail-Rodamco-Westfield, et détenir indirectement, 37 560 108 actions URW représentant autant de droits de vote, soit 27,07% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement résulte d'une acquisition d'actions hors marché. À cette occasion, la société Rock Investment a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.

Xavier Niel agit de concert avec les sociétés NJJ Holding, NJJ Market et Rock Investment qu'il contrôle. Ils n'ont pas l'intention de prendre le contrôle de la société URW, mais envisagent de poursuivre leurs achats en fonction des conditions de marché. Ils n'envisagent pas de solliciter de nomination au conseil de surveillance ou au directoire de la société, étant ici rappelé que M. Xavier Niel est déjà membre du conseil de surveillance de la société. Ils soutiennent enfin la stratégie définie par le conseil de surveillance et le directoire de la société et les opérations qui seraient proposées pour mettre en oeuvre cette stratégie.