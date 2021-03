Unibail-Rodamco-Westfield : Xavier Niel grimpe au capital

Unibail-Rodamco-Westfield : Xavier Niel grimpe au capital









Crédit photo © Morphosis/ L'autre Image Production

(Boursier.com) — Xavier Niel monte au tour de table d'Unibail-Rodamco-Westfield. Dans un avis AMF, le fondateur d'Iliad a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 19 février, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés par actions simplifiées Rock Investment et NJJ Market qu'il contrôle, le seuil de 10% du capital et des droits de vote de la société immobilière et détenir indirectement, à cette date et à ce jour, 15.789.685 actions URW représentant autant de droits de vote, soit 11,40% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions sur le marché.

L'homme d'affaires et entrepreneur avait surpris en octobre dernier en annonçant avoir acquis 4,1% du capital d'URW dans le cadre d'un consortium d'investisseurs européens conduit avec Léon Bressler, l'ancien patron de la foncière.