Unibail-Rodamco-Westfield : Xavier Niel détient plus de 20% du capital

(Boursier.com) — Xavier Niel poursuit sa montée au capital d'Unibail-Rodamco-Westfield. L'entrepreneur a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 octobre, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés par actions simplifiées Rock Investment et NJJ Market qu'il contrôle, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la société immobilière et détenir indirectement, 32.206.982 actions URW, représentant autant de droits de vote, soit 23,24% du capital et des droits de vote de cette société. M. Xavier Niel agit de concert avec les sociétés NJJ Holding, NJJ Market et Rock Investment qu'il contrôle et n'a pas l'intention de prendre le contrôle d'URW.