Unibail-Rodamco-Westfield : Xavier Niel détient plus de 15% du capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Xavier Niel poursuit sa montée au capital d'Unibail-Rodamco-Westfield. L'homme d'affaires a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 31 mars, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés par actions simplifiées Rock Investment et NJJ Market qu'il contrôle, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de la société et détenir indirectement, 21.461.745 actions Unibail-Rodamco-Westfield représentant autant de droits de vote, soit 15,50% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions hors marché.

M. Xavier Niel et les sociétés NJJ Holding, NJJ Market et Rock Investment qu'il contrôle ont précisé que les acquisitions réalisées ont été financées par fonds propres et par endettement bancaire, étant précisé que des nantissements et garanties ont été consentis. M. Xavier Niel agit de concert uniquement avec les sociétés NJJ Holding, NJJ Market et Rock Investment et n'a pas l'intention de prendre le contrôle d'URW mais envisage de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché, précise le régulateur.

L'entrepreneur avait surpris en octobre dernier en annonçant avoir acquis 4,1% du capital d'URW dans le cadre d'un consortium d'investisseurs européens conduit avec Léon Bressler, l'ancien patron de la foncière.