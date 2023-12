Unibail-Rodamco-Westfield : un soutien de poids !

(Boursier.com) — Unibail-Rodamco-Westfield grimpe encore de 2,2% à 62,70 euros ce mardi, alors que Goldman Sachs reste à l'achat sur URW avec un objectif de cours ajusté de 70 à 81 euros. La demande récente pour la première émission obligataire du groupe immobilier depuis mai 2021 a dépassé la barre des 4,25 milliards d'euros. Le secteur foncier s'est récemment repris en bourse, alors que le compartiment a bénéficié de la récente détente des rendements obligataires, tandis que les marchés anticipent la fin du cycle de hausse des taux des deux côtés de l'Atlantique sur fond de refroidissement de l'activité et de l'inflation.

Parmi les autres avis d'analystes, la Deutsche Bank a revalorisé Unibail Rodamco Westfield à 53 euros avec un avis à 'conserver' et Jefferies avait auparavant débuté la couverture d'URW avec un conseil à 'acheter' et un objectif de cours de 70 euros. La foncière avait aussi bénéficié du rehaussement de sa guidance annuelle, ainsi que d'un "coup de pouce" d'Oddo BHF qui a relevé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en visant un cours de 55 euros.

Retour du dividende ?

Les chiffres publiés par la société pour les 9 premiers mois de l'année ont traduit la poursuite d'une reprise 'post-crise sanitaire' toujours bien orientée, qui inclut une croissance organique de 11,5% yoy de ses revenus locatifs bruts, en ligne avec la tendance observée au premier semestre, et une bonne capacité à facturer l'inflation auprès de ses locataires... Pour 2023, URW table dorénavant sur un BPA récurrent ajusté (AREPS) égal à "au moins 9,50 euros", étant donné une très performance opérationnelle sur 9 mois...