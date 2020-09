Unibail-Rodamco-Westfield : toujours plus bas !

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield creuse encore ses pertes en fin de séance de ce lundi et abandonne près de 5% à 30,70 euros. La foncière spécialisée dans l'immobilier commercial a annoncé en fin de semaine passée le lancement d'un plan de renforcement de son bilan d'au moins 9 milliards d'euros incluant une augmentation de capital de 3,5 MdsE, une limitation des dividendes en numéraire, une réduction supplémentaire des investissements et 4 MdsE de cessions d'ici fin 2021...

Plusieurs analystes estiment que des questions subsistent quant à savoir si le montant levé lors de l'appel au marché sera suffisant... Morgan Stanley ('sous-pondérer') se dit ainsi "surpris" par le calendrier, qui intervient avant que le groupe n'ait terminé ses plans de cession. Il est à craindre qu'un grand nombre d'investisseurs considèrent encore que les plans de cession sont trop ambitieux, compte tenu de l'appétit limité du marché pour les actifs immobiliers de détail et pourraient donc se demander si le montant levé sera suffisant.

Berenberg soulignait auparavant que "la prochaine augmentation de capital serait très dilutive sur la base du cours actuel de l'action" ... "Il reste à voir si cette levée de fonds de 3,5 milliards d'euros sera suffisante pour soutenir les finances de manière structurelle et durable, d'autant plus que nous pensons que les opérations aux Etats-Unis continueront d'être un fardeau pour l'entreprise". Pour sa part, Invest Securities a réduit sa cible sur Unibail-Rodamco-Westfield de 70 à 61 euros, tout en restant à 'acheter' sur le dossier...