Unibail-Rodamco-Westfield : sur les 60 euros

Unibail-Rodamco-Westfield : sur les 60 euros









Crédit photo © Unibail-Rodamco

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield retombe de 1,7% à 60 euros à la mi-journée ce vendredi, alors que le broker UBS est repassé 'neutre' sur le dossier avec un cours cible de 60 euros dans le viseur. HSBC avait auparavant dégradé la valeur à 'réduire' avec un objectif de cours à seulement 40 euros. RBC a de son côté dégradé la valeur à 'performance sectorielle' avec une cible de 67 euros. La foncière, dont les résultats 2020 ont souffert de la pandémie de coronavirus, a décidé de suspendre le paiement d'un dividende pour les exercices 2020, 2021 et 2022. La direction a évoqué l'impact de la pandémie sur les résultats du groupe en 2020, l'incertitude persistante quant à l'environnement opérationnel en 2021 et à son impact sur les résultats d'URW, ainsi que son engagement à se désendetter...

Unibail, dont l'endettement brut s'élevait à 26,4 milliards d'euros fin décembre, cherche à céder des actifs et à obtenir de nouvelles lignes de crédit à long terme afin de refinancer les échéances de remboursement à venir. La société a publié récemment un résultat net courant annuel de 1,06 milliard d'euros, en baisse de 40%, en raison notamment des fermetures des magasins situés dans son parc immobilier...

Les analystes de JP Morgan estimaient pour leur part que les résultats étaient "pires que prévu" et bien "qu'on pourrait être tenté de penser que ces résultats ramènent les attentes à la baisse, il y a des risques importants de repli des valorisations et des loyers". "La suspension du dividende pendant 3 ans sera utile (...) mais les perspectives de désendettement reposent, selon nous, sur des cessions, qui comportent un risque un risque d'exécution avec l'ajout d'actifs américains au plan de vente", ajoutait la banque...