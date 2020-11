Unibail-Rodamco-Westfield : S&P dégrade sa note crédit !

(Boursier.com) — S &P Global Ratings dégrade la note émetteur long terme d'Unibail-Rodamco-Westfield de 'A-' à 'BBB+' avec une perspective qui reste 'négative'. Une décision qui fait suite au rejet par les actionnaires du projet de résolution concernant l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros souhaitée par la direction, qui était une composante principale de son plan stratégique de 9 milliards d'euros (RESET) visant à réduire l'endettement global du groupe.

"En conséquence, nous pensons que la société ne sera plus en mesure de rétablir des paramètres de crédit compatibles avec une notation 'A-' au cours des deux prochaines années, notamment un ratio dette/EBITDA inférieur à 13. De plus, les récentes décisions de plusieurs gouvernements européens de fermer des magasins non essentiels et de limiter les interactions sociales, dans un contexte de résurgence des cas de COVID-19, risquent de détériorer les performances des centres commerciaux d'URW un peu plus et pour une période plus longue que ce que nous avions anticipé", explique l'agence.

Les perspectives 'négatives' reflètent le point de vue de S&P sur les effets à long terme de la pandémie sur le secteur de l'immobilier commercial et le fait que l'agence puisse à nouveau dégrader la notation d'URW en cas de détérioration plus importante que prévu des flux de trésorerie ou de la valeur des actifs.