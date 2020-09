Unibail-Rodamco-Westfield : sous pression, augmentation de capital en vue

Crédit photo © Morphosis/ L'autre Image Production

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield trébuche de près de 5% à 38,1 euros à l'ouverture des marchés, logiquement sous pression au lendemain de l'annonce d'un plan de renforcement de son bilan d'au moins 9 milliards d'euros incluant une augmentation de capital de 3,5 MdsE, une limitation des dividendes en numéraire, une réduction supplémentaire des investissements et 4 MdsE de cessions d'ici fin 2021.

Hier soir, Moody's a dégradé la note crédit long-terme du groupe de 'A3' à 'Baa1' avec une perspective 'stable'. "Le déclassement de la note à Baa1 reflète les attentes accrues en matière d'endettement et les perspectives d'exploitation plus faibles pour la société et le secteur plus large de l'immobilier de détail", souligne l'agence.

Oddo BHF affirme que s'il est exécuté correctement, ce plan de refinancement de 9 MdsE devrait permettre à la société de se mettre à l'abri de la pression bilantielle des ratios de crédit et de conserver sans doute son rating de crédit mais coûte cher en termes de dilution pour l'actionnaire... Cette augmentation de capital était néanmoins déjà largement pricée par le marché et elle permet au management avec les autres éléments du plan de refinancement de s'affranchir très largement de la pression bilantielle. Le broker maintient ainsi son 'call valorisation' sur le titre, qui parait valorisé à un plus bas historique. De quoi rester à l''achat' avec un objectif réduit de 62 à 52 euros.