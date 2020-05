Unibail-Rodamco-Westfield SE : résultats de l'AG annuelle du 15 mai

Unibail-Rodamco-Westfield SE : résultats de l'AG annuelle du 15 mai









(Boursier.com) — L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires d'Unibail-Rodamco-Westfield SE, qui s'est tenue ce jour au siège social, a approuvé l'ensemble des 23 résolutions soumises au vote des actionnaires. En raison de l'épidémie de COVID-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement, l'Assemblée Générale s'est tenue exceptionnellement hors la présence physique des actionnaires. La retransmission de l'Assemblée Générale et les résultats des votes détaillés sont disponibles sur le site internet du Groupe.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes de l'exercice 2019, la rémunération ex post 2019 et la politique de rémunération du Président et du membre du Directoire, ainsi que les délégations au Directoire en matière financière.

Les actionnaires ont également approuvé le renouvellement de Mme Dagmar Kollmann et de MM. Colin Dyer, Philippe Collombel et Roderick Munsters en qualité de membres du Conseil de surveillance.

A l'issue de l'Assemblée, M. Colin Dyer a été reconduit en qualité de Président du Conseil de surveillance et du Comité de la Gouvernance et des Nominations.

MM. Jacques Stern et Roderick Munsters ont été nommés en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance et de Président du Comité des Rémunérations, respectivement, en remplacement de Mme Mary Harris qui, après douze années au sein du Conseil de surveillance, a décidé de ne pas se représenter du fait de la perte de son statut d'administratrice indépendante selon le Code Afep-Medef.

Colin Dyer, Président du Conseil de surveillance, a déclaré : "Au nom d'Unibail-Rodamco-Westfield, je souhaite exprimer ma gratitude à Mary Harris pour ses douze années d'engagement exceptionnel et sa précieuse contribution au Groupe. Je lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs."