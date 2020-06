Unibail-Rodamco-Westfield se démarque pour ses pratiques ESG dans la notation ISS 2020

Unibail-Rodamco-Westfield se démarque pour ses pratiques ESG dans la notation ISS 2020









(Boursier.com) — Unibail-Rodamco-Westfield (URW) est une fois de plus reconnu comme un leader mondial en matière de gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG), en obtenant la note "B" de l'ISS (groupe institutionnel de services aux actionnaires) pour ses pratiques ESG en juin 2020. "Il s'agit d'un niveau de notation exceptionnel parmi les sociétés immobilières évaluées dans le monde entier, et la meilleure note jamais obtenue pour le Groupe. URW se classe dans le groupe des leaders (1er décile) et se voit attribuer, comme en 2019, le statut Prime, ce qui met en avant son approche best-in-class" explique le groupe pour qui "cette note de haut niveau est une réalisation qui souligne la pertinence et la force de sa gouvernance et de sa stratégie RSE, et une reconnaissance de son engagement dans la lutte contre le changement climatique".

Lorsque la stratégie RSE du Groupe 'Better Places 2030' a été lancée en 2016, URW est devenue la première société immobilière cotée à répondre, en plus de ses propres émissions directes, aux émissions indirectes résultant des travaux de construction, de la consommation énergétique des locataires et du transport des visiteurs pour accéder à ses les atouts. L'objectif principal d'URW est de réduire les émissions de carbone du Groupe de -50% d'ici 2030. 'Better Places 2030' relève également d'autres défis tels que la consommation responsable et l'économie circulaire. La RSE joue un rôle déterminant dans la politique RH du Groupe, à travers un engagement accru en faveur de la diversité et de l'inclusion.

La stratégie, les actions et les résultats RSE du Groupe sont régulièrement évalués par des analystes, des chercheurs, des investisseurs et des organismes de certification tiers qui classent URW parmi les entreprises les plus durables du secteur.

ISS ESG couvre la recherche et les évaluations ESG des entreprises et des pays, permettant aux investisseurs d'identifier les risques et opportunités sociaux et environnementaux significatifs. La gestion des questions ESG par une entreprise est analysée sur la base de 100 critères de notation, la plupart spécifiques à un secteur. Les indicateurs sont constamment révisés et développés pour s'aligner sur les dernières découvertes scientifiques, les développements technologiques, les changements réglementaires et les débats sociaux...