Unibail-Rodamco-Westfield : sans réaction

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield campe sur les 63 euros ce mercredi en bourse de Paris, alors que la réouverture des grands centres commerciaux en Europe continentale a favorisé la poursuite de la reprise de l'activité du groupe, tandis que la reprise aux États-Unis s'est accélérée au troisième trimestre. Au total, la collecte des loyers s'est améliorée à 88% pour le T3, contre 78% pour le T1 et 80% pour le T2.

La vacance globale au sein du groupe est redescendue au T3 à 7,9% (vs 8,3% au FY-20 et 8,9% au S1-2021) avec une forte amélioration aux États-Unis de 14% à 11,8% et une vacance également en baisse en Europe continentale à 4,9% (vs 5% au S1-2021) et au Royaume-Uni à 11,8% (vs 12,2%).

Le chiffre d'affaires d'URW sur les 9 premiers mois de 2021 s'est élevé à 1.981 ME, en baisse de 16,5% sur un an, reflétant principalement l'impact de la crise sanitaire, notamment les restrictions appliquées au premier semestre, et l'impact des cessions.

La poursuite de la rationalisation du portefeuille américain est actée. Le Résultat Récurrent Ajusté par Action d'URW de l'exercice 2021 devrait être d'au moins 6,75 euros, soit légèrement supérieur à celui de 2020, ajusté des cessions. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank ne vise plus qu'un cours de 68 euros en restant à 'conserver'.