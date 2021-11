Unibail-Rodamco-Westfield s'associe à AXA IM Alts pour lancer le chantier de la Tour Triangle à Paris

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield (URW) a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat de co-investissement avec AXA ??IM Alts, leader mondial des investissements alternatifs agissant pour le compte de clients, pour la Tour Triangle.

Conçue par Jacques Herzog et Pierre de Meuron, lauréats du prestigieux Prix Pritzker, "la Tour Triangle va créer un espace urbain significatif et vivant pour les Parisiens, en lien avec la ville d'Issy-les-Moulineaux, et contribuera à la création d'une nouvelle destination au sein de la région métropolitaine en combinant des espaces de bureaux avec des équipements tels qu'un centre de conférence, des boutiques au niveau de la rue, des restaurants et un hôtel".

Jean-Marie Tritant, Directeur Général d'Unibail-Rodamco-Westfield, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir AXA IM Alts en tant que partenaire sur le projet Triangle Tower alors que nous créons une nouvelle destination dans le Grand Paris dans le cadre de l'engagement continu d'URW pour améliorer la ville avec des aménagements de qualité. L'expertise unique et reconnue d'URW nous permet de créer des projets mixtes durables attrayants et tournés vers l'avenir".

Isabelle Scemama, Global Head d'AXA IM Alts, et CEO AXA IM Real Assets, a déclaré : "Le projet Triangle Tower est un projet phare pour la ville de Paris et sa région. Il a été conçu comme un lieu particulièrement innovant et bénéficiera des meilleures certifications environnementales, notamment en termes d'efficacité énergétique et d'empreinte carbone. Nous sommes fiers d'être associés aujourd'hui à ce projet unique et emblématique aux côtés d'URW".

"Les travaux devraient commencer d'ici la fin de l'année, avec une ouverture prévue en 2026. La construction devrait créer plus de 5.000 emplois directs et indirects au sein de la communauté" conclut le groupe.