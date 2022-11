Unibail-Rodamco-Westfield : rouge vif

(Boursier.com) — A contre-courant, Unibail-Rodamco-Westfield trébuche de 3,5% à 50,3 euros en fin de matinée, victime d'une note de Goldman Sachs. L'influente banque d'affaires américaine a abaissé sa recommandation sur la valeur à 'vendre' tout en réduisant son objectif de 44 à 39 euros. GS met en avant le risque d'exécution dans le cadre du plan de cession de la société immobilière, des niveaux de vacance légèrement plus élevés que ses pairs, des marges locatives plus faibles et des charges d'intérêts plus fortes en plus d'un endettement élevé.