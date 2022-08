Unibail-Rodamco-Westfield : retrouve le bon rythme ?

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield remonte de 0,8% à 57,60 euros ce jeudi, alors que le BPA récurrent ajusté est ressorti à 4,95 euros sur la période écoulée, en forte hausse de 53,1%, tiré par la poursuite de la reprise dans toutes les divisions commerciales... Le ventes des locataires au T2 ont même dépassé les niveaux d'avant la crise COVID. Le groupe a souligné la forte demande de location et la réduction du taux d'inoccupation, alors que les détaillants continuent de se développer de manière sélective dans les meilleurs emplacements et que les entreprises sélectionnent des immeubles de bureaux durables et de haute qualité.

Nouvelles avancées sur le plan global de désendettement : -1 MdE de réduction de la dette nette IFRS pro forma.

L'EBITDA est ressorti en hausse de 48% d'une année sur l'autre, grâce à la reprise de l'activité de détail et C&E, entraînant une forte amélioration des paramètres de crédit. La guidance AREPS 2022 passe de 8,20 euros / 8,40 euros à "au moins 8,90 euros"... Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté son objectif sur le dossier de 85 à 83 euros tout en restant à l'achat.